В НАБУ рассказали, сколько заработал их глава в 2021 году

В НАБУ рассказали, сколько заработал их глава в 2021 году

Наибольшую зарплату получил в июле – 436 666 гривен.

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в 2021 году заработал 2 948 394,98 гривны. Наименьшую зарплату он получил в декабре – 164 514 гривен.

Об этом говорится в информационном запросе "24 канала".

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Согласно запросу, во все месяцы, кроме декабря, Сытнику насчитывалось более 200 тысяч гривен. Наибольшую зарплату получил в июле – 436 666 гривен.

Зарплата Сытника в 2021 в разрезе месяцев:

Январь – 203 959 гривен;

февраль – 215 290 гривен;

март – 215 290 гривен;

апрель – 243 848 гривен;

май – 282 010 гривен;

июнь – 215 365 гривен;

июль – 436 666 гривен;

август – 323 175 гривен;

сентябрь – 215 934 гривен;

октябрь – 215 441 гривна;

ноябрь – 216 897 гривен.

декабрь – 164 514 гривен.

В НАБУ рассказали, что заработная плата Ситника формируется из:

должностного оклада;

доплаты за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

доплаты за ранг;

надбавки государственным экспертам по вопросам тайн;

денежной помощи в ежегодный оплачиваемый отпуск;

прочей оплаты.

Напомним, ранее рассказывали о зарплатах народных депутатов в прошлом году.

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