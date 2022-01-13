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В НАБУ рассказали, сколько заработал их глава в 2021 году

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В НАБУ рассказали, сколько заработал их глава в 2021 году

УНИАН

Наибольшую зарплату получил в июле – 436 666 гривен.

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в 2021 году заработал 2 948 394,98 гривны. Наименьшую зарплату он получил в декабре – 164 514 гривен.

Об этом говорится в информационном запросе "24 канала".

Согласно запросу, во все месяцы, кроме декабря, Сытнику насчитывалось более 200 тысяч гривен. Наибольшую зарплату получил в июле – 436 666 гривен.

Зарплата Сытника в 2021 в разрезе месяцев:

  • Январь – 203 959 гривен;
  • февраль – 215 290 гривен;
  • март – 215 290 гривен;
  • апрель – 243 848 гривен;
  • май – 282 010 гривен;
  • июнь – 215 365 гривен;
  • июль – 436 666 гривен;
  • август – 323 175 гривен;
  • сентябрь – 215 934 гривен;
  • октябрь – 215 441 гривна;
  • ноябрь – 216 897 гривен.
  • декабрь – 164 514 гривен.

В НАБУ рассказали, что заработная плата Ситника формируется из:

  • должностного оклада;
  • доплаты за выслугу лет;
  • доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
  • доплаты за ранг;
  • надбавки государственным экспертам по вопросам тайн;
  • денежной помощи в ежегодный оплачиваемый отпуск;
  • прочей оплаты.

Напомним, ранее рассказывали о зарплатах народных депутатов в прошлом году.

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