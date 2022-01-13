В НАБУ рассказали, сколько заработал их глава в 2021 году

Наибольшую зарплату получил в июле – 436 666 гривен.
Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в 2021 году заработал 2 948 394,98 гривны. Наименьшую зарплату он получил в декабре – 164 514 гривен.
Об этом говорится в информационном запросе "24 канала".
Согласно запросу, во все месяцы, кроме декабря, Сытнику насчитывалось более 200 тысяч гривен. Наибольшую зарплату получил в июле – 436 666 гривен.
Зарплата Сытника в 2021 в разрезе месяцев:
- Январь – 203 959 гривен;
- февраль – 215 290 гривен;
- март – 215 290 гривен;
- апрель – 243 848 гривен;
- май – 282 010 гривен;
- июнь – 215 365 гривен;
- июль – 436 666 гривен;
- август – 323 175 гривен;
- сентябрь – 215 934 гривен;
- октябрь – 215 441 гривна;
- ноябрь – 216 897 гривен.
- декабрь – 164 514 гривен.
В НАБУ рассказали, что заработная плата Ситника формируется из:
- должностного оклада;
- доплаты за выслугу лет;
- доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
- доплаты за ранг;
- надбавки государственным экспертам по вопросам тайн;
- денежной помощи в ежегодный оплачиваемый отпуск;
- прочей оплаты.
Напомним, ранее рассказывали о зарплатах народных депутатов в прошлом году.