В НАБУ сделали важное заявление о порядке закупок во время военного положения

В Национальном антикоррупционном бюро заявили о коррупционных рисках в порядке закупок во время военного положения.

Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов — это коррупционные риски, которые срочно нуждаются в устранении Правительства.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Речь идет о постановлении Кабмина № 1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения, предложения изменений к которому подготовило НАБУ", — говорится в заявлении.

В НАБУ объяснили необходимость устранения целого ряда рисков, среди которых:

безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;

наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;

отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;

отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;

отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, заключавшихся из-за неотложной потребности в закупке;

предварительная оплата (аванс) не гарантирует исполнение договора подрядчиком.

Об этих рисках НАБУ проинформировало Кабмин. Туда отправлено письмо и предоставлены соответствующие рекомендации. Согласно ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", органы государственной власти должны в течение 30 дней рассмотреть указанные рекомендации.

Также напомним, об очередном денежном скандале из Минобороны. ГПК сообщил о 33 млрд на обеспечение и оружие, которых военные не увидели.

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