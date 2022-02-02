Подробности дела нардепа Кузьминых, которого поймали на взятке: НАБУ обнародовало записи разговоров

Народный избранник получил от фирмы, победившей в тендере на поставку медицинского оборудования в больницу, более полумиллиона гривен.

В среду, 2 февраля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало подробности дела, в котором фигурирует народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых. Еще 28 января его поймали на взятке, однако из-за депутатского иммунитета не задержали, а теперь он игнорирует вызовы на допрос.

Об этом идет речь в сообщении НАБУ.

По версии следствия, осенью 2021 года представитель частной компании, являвшийся участником ряда тендеров, в частности на закупку медицинского оборудования для хирургических процедур в Житомирскую больницу №2 имени Павлусенко, получил предложение увеличить свою победу на шансы в конкурсе, согласовав ее с народным депутатом Сергеем Кузьминым.

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После того как больница оплатила стоимость поставленной системы УЗИ (1,8 млн гривен), Кузьминых попросил "за содействие в победе" 558 тысяч гривен, то есть 30% от суммы договора.

В НАБУ считают, что такую схему нардеп планировал применять и ко всем другим договорам, общая сумма которых составляет 37,5 млн. гривен. Таким образом он планировал получить "откат" более чем в 12 млн грн.

НАБУ также опубликовало оперативные записи, сделанные во время встреч и телефонных разговоров народного депутата с представителем фирмы.

28 января 2022 нардепа разоблачили "на горячем", сразу после передачи ему 558 тысяч гривен оговоренных средств. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых обратился с просьбой временно исключить его из фракции в Верховной Раде.

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