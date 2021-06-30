В Нацбанке написали заявления на увольнение все руководители департамента лицензирования

Такое решение директор департамента Александр Бевз пояснил отходом НБУ от ряда стандартов, который грозит "откатом реформ".
В Департаменте лицензирования Национального банка Украины, который занимается, в частности, доступом на рынок новых компаний и разрешениями на покупку банков и финансовых компаний, полностью сменится руководство. Как сообщил на своей странице в Facebook директор департамента Александр Бевз, действующее руководство в полном составе подало заявления об увольнении.
По его словам, продолжение работы в Национальном банке для него и его команды стало невозможным из-за централизации принятия решений одним лицом и замену коллегиальности директивным принятием решений.
Александр Бевз считает, что в Нацбанке не соблюдается прозрачное принятие и своевременное оформление решений, нарушена независимая работа коллегиальных органов регулятора, прежде всего, наблюдательных комитетов, происходит вмешательство в процессы как извне, так и изнутри, разрушается автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции и отсутствует своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений.
"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", — заявил он.
Напомним, что с 16 июля 2020 НБУ возглавляет Кирилл Шевченко. Его предшественник Яков Смолий, сообщив о своей отставке, заявлял о систематическом политическое давление.
Президент Владимир Зеленский во время представления Кирилла Шевченко заявил, что новый глава Национального банка Украины должен сохранить независимость Нацбанка.