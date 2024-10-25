В Нацгвардии отреагировали на награждение Труханова медалью: что сказали

Национальная гвардия сообщила, что не награждала городского главу Одессы Геннадия Труханова.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице НГУ.

"Национальная гвардия не награждала городского руководителя Одессы. Сегодня в социальных сетях появилась информация о награждении одесского городского головы отличием от одной из бригад Нацгвардии. Отмечаем, что это отличие не является официальной наградой, не является ведомственным или государственным отличием (медалью). Инициатива такого отличия принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады", — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале одесской мэрии появилось сообщение о награждении Труханова. Он получил медаль "За верность украинскому народу". В то же время в соцсетях гневно отреагировали на это событие.

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