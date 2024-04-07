В Нацгвардии рассказали, какой город в Запорожье хотят захватить оккупанты

Российские кафиры пытаются захватить село Роботино на Запорожье. Впрочем, все попытки захватчиков прорваться в этот населенный пункт терпят неудачу.

Об этом рассказала начальник прессслужбы бригады "Спартан" Анастасия Кириченко, передает 24 канал.

В течение суток на Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

Россияне продолжают наращивать количество авиаударов по населенным пунктам именно с гражданским населением.

"Враг всеми силами и средствами пытается восстановить утраченные позиции, захватить Роботино. Пытаются прорвать это направление обороны в том числе с применением бронированной техники. Нашим войскам действительно тяжело ", — говорится в сообщении.

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В частности, в направлении населенного пункта Новопрокоповка враг использует привычную тактику уже малых групп и интенсивные штурмовые нашествия с задействованием БМП, БТР и это в основном именно ночные атаки или под утро.

"Однако мы видим, что штурмовые группы максимально близко пытаются подъехать к позициям именно на технике", – рассказала Анастасия Кириченко.

Напомним, ранее офицер назвал цель кафиров по захвату Временного Яра.

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