В Национальном музее истории Украины показали уникальное нагрудное украшение времен Руси

В Национальном музее истории Украины представили уникальное нагрудное украшение, найденное в Киеве. Это серебряное изделие с позолотой, датируемое XI–XIII веком, относится к культуре Руси.

Об этом сообщила Казна Национального музея истории Украины.

"Украшение состоит из рифленых бусин и подвесок, которые обычно называют кринообразными, хотя они имеют форму крестов. Часть подвесок имеет вид равностороннего креста, у части — удлиненная нижняя перекладина. Концы перекладин завершаются трилистниками", — говорится в сообщении.

Техника изготовления — тиснение на матрице, популярная в 12 веке, позволяла экономить металл и масштабно производить украшения. Кроме того, подвески различной формы часто сочетались с металлическими, стеклянными или каменными бусинами, что делало украшение еще более изящным.

"С 11 века получила распространение крынообразная орнаментика, связанная с иконографией образов святых воинов и архангелов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье археолог Александр Шкаликов на побережье обмелевшего Днепра нашел обломок керамической посуды, которой, вероятно, более пяти тысяч лет.

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