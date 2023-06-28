В Нацкомиссии заявили, что предложение переименовать Запорожье — только рекомендательное

В Нацкомиссии отмечают, что рекомендации основаны на разных толкованиях таких названий, как "Запорожье" и "Запорожье".

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что не собирались рассматривать переименование города Запорожья, но получили обращение от местных жителей.

Об этом заявил глава комиссии Владимир Мозгунов, информирует Интерфакс-Украина.

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"Решение комиссии — это высказанные рекомендации, решение комиссии — это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должно решать община, органы местного самоуправления", — сказал он.

В свою очередь член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Ольга Новикова заявила, что рекомендации по городу Запорожье основаны на разных толкованиях таких названий, как "Запорожье" и "Запорожье".

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и другое название мы считаем правильным, они соответствуют нормам украинского литературного языка", — добавила она.

Новикова заявила, что предложение о переименовании направили сами жители Запорожья, хотя комиссия поначалу не собиралась рассматривать этот вопрос.

"Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно по усмотрению граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить каким будет название", — подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть возможное переименование города Запорожья, указывая на то, что в настоящее время название может не соответствовать лексическим нормам.

Кроме того, мы ранее информировали, что языковед Александр Авраменко прокомментировал рекомендации Нацкомиссии по переименованию города Запорожья.

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