В Нацполиции объяснили, будут ли устраивать правоохранители "поквартирный обход" военнообязанных

В полиции объяснили, в каких случаях могут посетить домой.

Полицейские могут прибегнуть к "поквартирному обходу", впрочем, при определенных условиях.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Учитывая то, что такое понятие, как "поквартирный обход", на законодательном уровне не определено, поэтому полицейские будут действовать в пределах и способ, определенный Конституцией и законами Украины, который предусматривает, в частности, установление и задержание лиц, совершивших то или иное правонарушения", - говорится в сообщении.

В частности, полицейские могут принимать меры по установлению местонахождения этого лица, его задержанию и доставке в соответствующие органы.

"И если лицо в розыске, то полиция имеет право прийти и по адресу проживания ", – добавил Выговский.

Добавим, одна область в Украине испытала более строгую мобилизацию. Там военными вместе с муниципальной стражей теперь будут делать поквартирный обход военнообязанных.

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