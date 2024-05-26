В Нацполиции объяснили, будут ли устраивать правоохранители "поквартирный обход" военнообязанных

В полиции объяснили, в каких случаях могут посетить домой.
Полицейские могут прибегнуть к "поквартирному обходу", впрочем, при определенных условиях.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".
"Учитывая то, что такое понятие, как "поквартирный обход", на законодательном уровне не определено, поэтому полицейские будут действовать в пределах и способ, определенный Конституцией и законами Украины, который предусматривает, в частности, установление и задержание лиц, совершивших то или иное правонарушения", - говорится в сообщении.
В частности, полицейские могут принимать меры по установлению местонахождения этого лица, его задержанию и доставке в соответствующие органы.
"И если лицо в розыске, то полиция имеет право прийти и по адресу проживания ", – добавил Выговский.
Добавим, одна область в Украине испытала более строгую мобилизацию. Там военными вместе с муниципальной стражей теперь будут делать поквартирный обход военнообязанных.
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