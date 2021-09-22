В Нацполиции объявили главные версии покушения на Шефира

Одна из версий связана с деятельностью иностранных спецслужб.

В Нацполиции рассматривают три главных версии покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом сообщил в среду, 22 сентября, на брифинге председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Обстрел автомобиля, которым чиновник ехал на работу из своего дома в селе Лесники Киевской, связывают с его деятельностью на посту, а также рассматривают возможность причастности иностранных спецслужб.

"Три основные версии, которые рассматривает Нацполиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. В том числе рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств", — сообщил Игорь Клименко ..

Глава МВД Денис Монастырский добавил, что следователи квалифицируют этот случай как покушение именно на убийство, а не угрозу убийством.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины. По автомобилю было совершено более 10 выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано", — сказал министр.

Также читайте В результате покушения водитель Шефира получил около трех ранений, спецоперация продолжается

По его словам, прооперирован водитель указал следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы. Это позволило следователю оперативно осмотреть места происшествия и зафиксировать оставленные следы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отметил, что неизвестные обстреляли авто не просто его помощника, а близкого друга.

Помощник президента Сергей Шефир также прокомментировал покушение на него.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку