В Нацполиции призывают водителей воздержаться от поездок: в чем причина

На территории нескольких областей Украины снегопады и гололедица.
В связи с усложнением погодных условий в некоторых областях Украины в Нацполиции призвали водителей без необходимости не выезжать в дорогу.
Об этом говорится в сообщении правоохранителей на Facebook.
В полиции также отметили важность неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения во время снегопада и гололеда, которые ожидаются в нескольких областях Украины.
Водителей просят быть особенно внимательными вблизи перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
Пешеходам полицейские советуют переходить дорогу только в установленных местах и носить на одежде отражающие свет элементы — это позволит водителям заранее увидеть их и снизить скорость движения.
"Берегите себя и при необходимости — обращайтесь за помощью в полицию по номеру 102", — напомнили в Нацполиции.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в четверг, 23 ноября, в Украине будет прохладно. На севере ожидается мокрый снег. Гололедица возможна в ряде других областей.
Читайте также: