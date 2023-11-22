В Нацполиции призывают водителей воздержаться от поездок: в чем причина

На территории нескольких областей Украины снегопады и гололедица.

В связи с усложнением погодных условий в некоторых областях Украины в Нацполиции призвали водителей без необходимости не выезжать в дорогу.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей на Facebook.

В полиции также отметили важность неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения во время снегопада и гололеда, которые ожидаются в нескольких областях Украины.

Водителей просят быть особенно внимательными вблизи перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Пешеходам полицейские советуют переходить дорогу только в установленных местах и носить на одежде отражающие свет элементы — это позволит водителям заранее увидеть их и снизить скорость движения.

"Берегите себя и при необходимости — обращайтесь за помощью в полицию по номеру 102", — напомнили в Нацполиции.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в четверг, 23 ноября, в Украине будет прохладно. На севере ожидается мокрый снег. Гололедица возможна в ряде других областей.

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