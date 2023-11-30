В Нацполиции прокомментировали информацию о продаже оружия из Украины в ЕС

В Департаменте уголовного розыска Нацполиции опровергли враждебные фейки, что Украина якобы продает оружие в Европу.

Правоохранителями не было обнаружено ни одного факта незаконного попадания огнестрельного вооружения военного образца из Украины в европейские страны или контрабанду.

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский во время брифинга.

По словам Дзюбинского, РФ систематически распространяет фейковые "новости" о якобы утечке из Украины огнестрельного оружия в страны ЕС.

В то же время в Нацполиции обращают внимание, что в этом году внутри Украины из незаконного оборота правоохранители изъяли более 4,7 тысяч единиц огнестрельного оружия. Также было обнаружено более 100 схронов с вооружениями.

Начальник Департамента уголовного розыска отметил, что для предотвращения подобных правонарушений в Украине хотят создать международный информационный центр. В него войдут представители полиции стран Евросоюза.

Напомним, Служба безопасности совместно с Нацполицией ликвидировала два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители задержали двух дельцов, пытавшихся продать криминалитету арсенал трофейных боевых средств поражения.

Читайте также: