В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов

При использовании поддельного COVID-сертификатов его владелец может загреметь за решетку на два года.

В Украине идет подготовка к "ковидной амнистии" для владельцев липовых COVID-сертификатов. Сама по себе покупка поддельного документа не является уголовным проступком, но если воспользоваться им – предусмотрено наказание.

Об этом сказала пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, устанавливать, использовался ли сертификат будут с помощью цифровых следов, которые остаются после считывания QR-кода с поддельного сертификата.

"Самое наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе", — пояснила она.

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №6084, усиливающий ответственность за подделку COVID-сертификатов. За подделку прививки с внесением данных в реестр врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ; за использование поддельного сертификата – два года за решеткой.

Подробные документы: Нацполиция открыла 118 дел из-за "липовых" COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов

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