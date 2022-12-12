Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Нацполиции рассказали, сколько зафиксировали военных преступлений России на территории Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Нацполиции рассказали, сколько зафиксировали военных преступлений России на территории Украины

Фото: Associated Press

Преступления, совершенные военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину (по состоянию на 11.12.2022).

Об этом сообщили в Нацполиции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 48161 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.

Из них:

  • 36 692 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
  • 9111 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
  • 2173 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
  • 100 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
  • 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.

Напомним, что проект резолюции о создании специального трибунала за военные преступления в Украине для высшего руководства РФ распространяется в ООН. Сейчас рассматривают два варианта суда. Первый – двусторонний договор между Украиной и ООН, который требует согласия Генеральной ассамблеи. Второй – это внутренний суд, созданный Украиной при участии Евросоюза или Совета Европы.

Читайте также:

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
27
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация