В Нацполиции рассказали, сколько зафиксировали военных преступлений России на территории Украины

Преступления, совершенные военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину (по состоянию на 11.12.2022).
Об этом сообщили в Нацполиции.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 48161 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.
Из них:
- 36 692 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
- 9111 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
- 2173 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
- 100 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
- 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.
Напомним, что проект резолюции о создании специального трибунала за военные преступления в Украине для высшего руководства РФ распространяется в ООН. Сейчас рассматривают два варианта суда. Первый – двусторонний договор между Украиной и ООН, который требует согласия Генеральной ассамблеи. Второй – это внутренний суд, созданный Украиной при участии Евросоюза или Совета Европы.
Читайте также:
- "Вось зла сформирована": Подоляк высказался об опасности сотрудничества России и Ирана
- Ждет судьба Муссолини или Хрущева: публицист рассказал, что может ускорить крушение режима Путина
- США поддерживают мирный план Зеленского: может стать потенциальным решением войны