В Нацполиции рассказали, сколько зафиксировали военных преступлений России на территории Украины

Преступления, совершенные военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину (по состоянию на 11.12.2022).

Об этом сообщили в Нацполиции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 48161 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.

Из них:

36 692 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

9111 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

2173 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

100 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.

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Напомним, что проект резолюции о создании специального трибунала за военные преступления в Украине для высшего руководства РФ распространяется в ООН. Сейчас рассматривают два варианта суда. Первый – двусторонний договор между Украиной и ООН, который требует согласия Генеральной ассамблеи. Второй – это внутренний суд, созданный Украиной при участии Евросоюза или Совета Европы.

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