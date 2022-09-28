В "Нафтегазе" отреагировали на угрозы с РФ: "Арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко напомнил российской стороне, что договор об организации транспортировки газа учитывает право украинской компании обращаться в арбитраж в случае возникновения споров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом". Угроза "Газпрома" о наложении российских санкций против законного использования "Нафтогазом" этого права в очередной раз доказывает тесную связь между "Газпромом" и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого является Россия в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", — отметил он.

Витренко добавил, что введение Швецией и Швейцарией санкций из-за российской агрессии против Украины никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора.

"В связи с этим арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Напомним, российская сторона заявила, что "Нафтогаз" якобы безосновательно отказался выполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка". В "Нафтогазе" же объяснили это форс-мажорными обстоятельствами в связи с тем, что эта ГИС оказалась на временно оккупированной территории и контролируется вооруженными силами России.

Глава НАК отметил, что украинская сторона предложила транзит через точку входа "Суджа" без каких-либо дополнительных расходов для российской стороны, но "Газпром" на это не согласился.

"Итак, "Нафтогаз" предоставил необходимые услуги, однако "Газпром" отказался ими воспользоваться. Вопреки утверждениям "Газпрома", контракт не дает "Газпрому" права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые указал "Нафтогаз", — подчеркнул Витренко.

В результате "Нафтогаз" инициировал арбитраж. Но такие действия российский "Газпром" назвал "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании". Там заявили, что "дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" режима санкции и внесения в санкционный перечень лиц".

Как отметили в "Газпроме", это будет означать запрет для "Газпрома" выполнять перед "Нафтогазом" обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Фактически это исключит возможность оплаты за транзит газа.

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