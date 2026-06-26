Тарифы на газ / © pexels.com

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Владельцам жилья, недавно купившим квартиру или дом, рекомендуют не затягивать с переоформлением лицевого счета на распределение газа. Это необходимо для корректного начисления платежей и доступа к ряду услуг газораспределительной компании.

Об этом говорится в сообщении «Газсети» на странице Facebook.

Зачем переоформлять лицевой счет

В компании объяснили, что после покупки жилья новому владельцу следует обновить данные лицевого счета. Переоформление необходимо для того, чтобы контролировать начисления за услуги распределения газа. Кроме того, владелец сможет заказывать ремонтные работы, установку нового оборудования и проверку дома на наличие утечек газа.

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Какие документы нужны

Для обновления информации о владельце лицевого счета необходимо подготовить:

паспорт;

идентификационный код;

договор купли-продажи, договор дарения или свидетельство о наследстве;

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

технический паспорт квартиры или дома;

справку из ЦНАПа о количестве зарегистрированных лиц.

Куда подавать документы

Подать пакет документов можно в ближайший центр обслуживания клиентов.

Также документы принимают по электронной почте по адресу client.kv@grmu.com.ua.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 0800303104.

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Коммуналка в Украине — последние новости

Кроме вопроса переоформления лицевых счетов в сфере коммунальных услуг в Украине действуют и другие льготы для отдельных категорий граждан. В частности, часть пенсионеров может получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

Такое право имеют пенсионеры, работавшие в сельской местности по определенным профессиям и продолжающие там проживать. К ним относятся педагоги, медицинские и фармацевтические работники, специалисты защиты растений, а также работники учреждений культуры, музеев и библиотек. Обязательным условием является не менее трех лет стажа по соответствующей специальности.

Также учитывается уровень дохода: среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4240 гривен. Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента обращения и не распространяется на членов семьи.

Для оформления необходимо подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности. Сделать это можно через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАП, по почте или онлайн через портал ПФУ или приложение «Действие».

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Что происходит в сфере коммунальных услуг

В то же время в Киеве возникла волна обсуждений из-за новых платежей за отопление, которые жильцы начали получать в июне. Часть потребителей заявила, что уже платила счета за январь 2026 года, однако теперь получила повторные квитанции или перерасчеты, что вызвало негодование в соцсетях.

Как сообщают киевляне в соцсетях, в новых документах указаны перерасчеты за январь, но суммы у части потребителей изменились: у кого уменьшились, а у кого наоборот выросли или появились повторные начисления.

В «Киевтеплоэнерго» объяснили, что перерасчеты проведены в соответствии с постановлением Кабмина №683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Она ввела механизм автоматической корректировки начислений для теплоснабжающих предприятий. В компании отметили, что раньше провести такие расчеты было невозможно из-за отсутствия утвержденного механизма, поэтому их выполнили позже — в межотопительный период.

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