В «Нафтогазе» объяснили, почему РФ именно сейчас начала активно обстреливать энергетику

Под ударом оказались объекты добычи газа и теплоэлектроцентрали группы «Нефтегаз», которые враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed.

Враг атакует энергетику

Враг атакует энергетику / © Associated Press

В пятницу, 27 декабря, российские захватчики совершили очередную атаку на газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил глава группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

По его словам, у российских атак четкая тактика и привязаны к погодным условиям.

Очевидно, что эти удары синхронизируются с похолоданием. Враг пытается воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками на систему, чтобы максимально усложнить ее работу и вывести из строя», — подчеркнул Корецкий.

Он отметил, что после обстрелов к ликвидации последствий привлекли аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения компании. Работы по восстановлению поврежденных объектов продолжаются в усиленном режиме.

«Мы действуем в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Наш главный приоритет — защита людей и обеспечение стабильной работы энергетической системы», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что захватчики за прошедшие сутки снова атаковала промышленные и портовые объекты Одесской области, применив дроново-бомбовые удары.

Мы ранее информировали, что российские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.

