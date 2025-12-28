- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
В «Нафтогазе» объяснили, почему РФ именно сейчас начала активно обстреливать энергетику
Под ударом оказались объекты добычи газа и теплоэлектроцентрали группы «Нефтегаз», которые враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed.
В пятницу, 27 декабря, российские захватчики совершили очередную атаку на газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил глава группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий.
По его словам, у российских атак четкая тактика и привязаны к погодным условиям.
Очевидно, что эти удары синхронизируются с похолоданием. Враг пытается воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками на систему, чтобы максимально усложнить ее работу и вывести из строя», — подчеркнул Корецкий.
Он отметил, что после обстрелов к ликвидации последствий привлекли аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения компании. Работы по восстановлению поврежденных объектов продолжаются в усиленном режиме.
«Мы действуем в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Наш главный приоритет — защита людей и обеспечение стабильной работы энергетической системы», — подчеркнул глава «Нафтогаза».
Ранее сообщалось, что захватчики за прошедшие сутки снова атаковала промышленные и портовые объекты Одесской области, применив дроново-бомбовые удары.
Мы ранее информировали, что российские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.