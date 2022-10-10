В "Нафтогазе" озвучили важную информацию о новых платежках: нужно успеть до 15 октября

"Нафтогаз Украины" сообщил украинцам, что до 15 октября 2022 оплатить счет за газ можно с некоторой выгодой. Читайте последние новости Украины на ТСН.ua.

Об этом сообщила сама газоснабжающая компания.

Каждый украинец, который пользуется услугами "Нафтогаза Украины", может получить скидку в 1%. Как это сделать? в Нафтогазе озвучили два основных шага:

оплатить счет до 15 октября 2022;

произвести оплату нужно в чате GASUA или в личном кабинете на официальном сайте my.gas.ua.

Как уточнили в "Нафтогазе", скидка в 1% не унывает. Также ее будут начислять только при отсутствии задолженности. То есть, чтобы его получить, необходимо оплатить всю сумму полностью.

Если все сделать верно, то на следующий платеж плательщик получит скидку в размере 1%.

Также в "Нафтогазе" призвали украинцев по возможности своевременно и регулярно оплачивать счета за голубое топливо. Ведь это – гарантия прохождения отопительного сезона на стабильном уровне.

Один из пользователей социальной сети Facebook задал вопрос под сообщением от ГК "Нафтогаз Украины": какова комиссия при оплате с помощью чата или из кабинета потребителя.

Представитель компании на это дал такой ответ: "При оплате в личном кабинете через платежные системы Portmone, EasyPay, Ipay.ua комиссия составляет 1%. При оплате через платежную систему LiqPay комиссия при оплате составляет 0,7%. Для оплаты через чатбот доступна платежная система LiqPay, поэтому комиссия составляет 0,7%.Кроме того, Вы можете производить оплату для начисления скидки без комиссии до 15 числа включительно через мобильное приложение Монобанк”.