В "Нафтогазе" сообщили о важных изменениях для украинцев: подробности

газ / © pexels.com

Реклама

Компания «Нафтогаз Украины» внедряет цифровые изменения, позволяющие актуализировать данные или сменить владельца лицевого счета за несколько минут. Благодаря интеграции с «Дией», все бумажные очереди остаются в прошлом.

Об этом сообщили на Facebook-странице компании.

Заявление о смене владельца лицевого счета в приложении «Куб»

«Актуализируйте данные или подавайте заявление о смене владельца лицевого счета прямо в приложении Куб — с Шерингом документов и Дия.Пидпысом», — говорится в заявлении «Нафтогаз Украины».

Реклама

Сервис позволяет решать вопросы, связанные с газом, онлайн — без очередей и бумажной волокиты. Пользователи могут передавать показания счетчика, оплачивать счета за потребление и доставку газа, управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле, отслеживать расходы через дашборд и планировать бюджет. Для этого нужны лишь смартфон и несколько минут.

Как актуализировать данные в «Нафтогаз Украины» онлайн?

Для этого следует зайти в раздел «Услуги» и далее в раздел «Актуализация данных»;

открыть «Куб» и поделиться копией ID-карты через «Дию»;

проверить информацию и заполнить нужные поля;

добавить информацию о праве собственности;

подписать заявление «Дия.Пидпысом»;

при необходимости — добавить другие документы;

подтвердить данные и отправить заявление.

«Мы сделали так, чтобы газовые вопросы решались так же просто, как и все остальное в телефоне, — быстро и понятно», — указали в «Нафтогаз Украины».

В компании также советуют установить приложение, чтобы решать бытовые вопросы в несколько кликов, а бизнесу — подключать цифровые сервисы для повышения удобства своих услуг.

К слову, ПФУ напомнил, что у определенных категорий пенсионеров есть льготы на оплату газа в зависимости от статуса, профессии и дохода. Бывшие работники образования, медицины и культуры, которые живут в селе, могут получить 100% скидку, если доход семьи не превышает нормативы. Также на полное освобождение от оплаты претендуют жители сел определенных профессий и владельцы жилья, уничтоженного из-за войны. Для оформления следует подать документы в Пенсионный фонд.