В налоговых платежках ФЛП появилось важное изменение: что делать

Бухгалтеры говорят, что заполненные по-новому платежки не всегда адекватно проводятся в системе налоговой.

В Украине в апреле вступил в силу приказ Минфина об изменении реквизита "Назначение платежа" в налоговых платежах. Так, до 30 июня ФЛПы могут прописывать этот реквизит в старом формате, однако с 1 июля формат утратит силу.

Об этом говорит приказ Министерства финансов Украины.

Что изменилось в налоговых платежках ФЛП

Предыдущий формат назначения платежа при уплате единого налога и ЕСВ выглядел следующим образом:

*;101;РНОКПП;единый налог за I квартал 2023 года;;;

*;101;РНОКПП;ЕСВ за I квартал 2023 года;;;

Отметка "101" – это код налога, РНКОПП – регистрационный номер налогоплательщика.

К полю "Назначение платежа" можно было добровольно добавлять дополнительные данные, по типу фамилию, имя и отчество плательщика.

Каким будет новый формат

101 единый налог за I квартал 2023 года

101 ЕСВ за I квартал 2023 года

Бухгалтеры, работающие с ФЛП, говорят, что заполненные по-новому платежки не всегда адекватно проводятся в системе налоговой. Поэтому есть риск, что платеж может потеряться и у ФЛП могут возникнуть проблемы. В частности, придется идти в налоговую и писать заявление о зачислении платежа.

"На сегодняшний день все, кто уже попытался платить налоги с новым назначением платежа (теоретически оно должно было работать с 01.04.2023 года), разделились на два лагеря. Одни говорят, что все работает и оплата отражается в лицевых карточках. Другие утверждают, что уплатили два недели назад, а в лицевых карточках до сих пор нет информации об уплате", – рассказал налоговый консультант Александр Зарайский.

Что делать

Налоговый консультант предполагает, что проблемы с разнесением платежей с новым форматом платежа могут остаться и по истечении предельного срока. Поэтому советует предпринимателям заплатить налоги до 30.06.2023.

Если же налогоплательщик указал реквизит по-новому, и платеж не отображается в электронном кабинете, нужно:

найти квитанцию за платеж;

в электронном кабинете налоговой, в разделе "Переписка с ГНС" написать заявление с просьбой найти платеж, прикрепить к нему квитанцию, подписать письмо своей электронной подписью и отправить;

налоговая должна найти платеж по реквизитам, после чего он будет отображаться в кабинете плательщика.

По словам Зарайского, этот алгоритм на самом деле действует для любых случаев, когда плательщик совершил платеж вовремя, и банк его перечислил, но в кабинете налоговой платеж не отображается.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №8401, согласно которому с 1 июля будут отменены льготы по уплате единого налога для ФЛП на 1 и 2 группе и ставки в 2% для ФЛП на 3 группе. Также придется платить штрафы за работу без кассовых РРО.

Заметим, в приложении "Дия" появилась услуга, позволяющая закрыть ФЛП онлайн.

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