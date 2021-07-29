В НАН назвали дату, когда в августе начнется прирос больных коронавирусом в Украине

В НАН назвали дату, когда в августе начнется прирос больных коронавирусом в Украине

В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

В Украине в течение последних двух недель растет заболеваемость коронавирусом. В связи со стремительным распространением индийского штамма коронавируса "Дельта" в соседних странах существуют риски значительного ускорения роста показателей на территории нашего государства.

Об этом говорится в свежем прогнозе ученых НАН.

В НАН прогнозируют, что уже по состоянию на 3 августа среднее количество новых случаев увеличится до 638, а до 10 августа возрастет до 735 новых случаев. Увеличится и количество смертей — в среднем до 22 летальных случаев по состоянию на 10 августа.

Сейчас наибольший рост новых случаев коронавируса фиксируют на Востоке и на Юге Украины.

"Вместе с тем, риски значительного ускорения роста остаются высокими. За последнюю неделю драйверами роста числа случаев болезни оказались прежде всего регионы на Востоке Украины и в меньшей степени на Юге Украины — после того, как неделю назад почти весь недельный прирост случаев болезни сосредоточен в южных областях ( прежде всего в Одесской области)", — сказано в сообщении.

В то же время украинские ученые отмечают, что ситуация с "Дельтой" остается напряженной в Европе. Почти во всех странах заболеваемость или быстро растет или уже находится на высоком уровне.

Національна академія наук України

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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