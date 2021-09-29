В НАН назвали одну область Украины, где ситуация с COVID-19 является угрожающей

В НАН назвали одну область Украины, где ситуация с COVID-19 является угрожающей

Количество госпитализированных на Буковине сейчас как во время пика предыдущей волны.

Ситуация с коронавирусом самой угрожающей сейчас является у Черновицкой области, где количество занятых коек с больными уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 29 сентября — 12 октября, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины.

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Так, на Буковине количество новых госпитализаций существенно замедлило рост, хотя количество новых больных и положительных тестов за неделю росло более на 40%, не продемонстрировав замедление по сравнению с предыдущей неделей.

В этом регионе также максимальное количество летальных случаев на 100 тыс. населения.

По данным ученых, за последние две недели существенно возросла заболеваемость на востоке и на юге страны. Так, после Черновицкой области по количеству новых летальных случаев на 100 тыс. населения — Луганская область.

А самой спокойной по количеству госпитализаций ситуация в Киеве и области, а также в центральных и северных регионах.

"В отличие от предыдущего года, ситуация в столице остается лучше, чем в целом по стране, что можно объяснить высоким уровнем вакцинации и, вероятно, большим количеством населения, уже вышла болезни. Темпы роста различных показателей, которые описывают заболеваемость, также остаются несколько ниже, чем в целом по стране, хотя реальные темпы роста количества новых больных выше, чем об этом свидетельствуют показатели, поскольку существенно снизилась доля больных с давней датой тестирования", — говорится в сообщении.

В то же время Виталий Кличко заявил, что Киев готовится к серьезному локдауну. Вакцинация — сегодня главное условие для его предотвращения.

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

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