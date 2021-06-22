В НАН рассказали, может ли в Украине в ближайшие недели быть вспышка COVID-19

В Украине в последние недели наблюдается уменьшение всех эпидемических показателей по COVID-19.

В Украине количество новых случаев коронавируса сейчас, по сравнению с пиковым периодом начала апреля 2021 года, упала в 20 раз, смертей — в 9 раз, положительных тестов — в 25 раз. Ученые прогнозируют дальнейшее падение больных коронавирусом в Украине.

Об этом говорится в сообщение Национальной академии наук (НАН) Украины.

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В частности, в НАН прогнозируют, что в Украине в течение ближайших недель сохранится показатель выявления коронавируса на уровне 400-600 случаев в день.

"В последние недели продолжается уменьшение всех эпидемических показателей во всех регионах Украины. Количество новых случаев, новых положительных ПЦР-тестов и количество летальных случаев уменьшается вдвое за 12-14 дней... Учитывая равномерность и стабильность темпов падения по всей территории Украины, уменьшения количества новых случаев ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых заражений снизится до средних значений 400-600 в день в течение следующих двух недель", — говорится в сообщении.

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Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 296 новых случаев COVID-19. Умер 21 человек, выздоровели 829 пациентов.

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