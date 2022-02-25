Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В направлении Запорожья двигаются танки врага: надо пойти в укрытие

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В направлении Запорожья двигаются танки врага: надо пойти в укрытие

Associated Press

Танковые колонны двигаются в направлении Запорожья. Граждан просят оставаться в укрытиях до официального распоряжения.

Об этом сообщило Суспильне.Запорожье со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Ранее временный исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло сообщил о том, что поступила информация, что танковая колонна выдвинулась в направлении Приморска.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация