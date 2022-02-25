В направлении Запорожья двигаются танки врага: надо пойти в укрытие

В направлении Запорожья двигаются танки врага: надо пойти в укрытие

Танковые колонны двигаются в направлении Запорожья. Граждан просят оставаться в укрытиях до официального распоряжения.

Об этом сообщило Суспильне.Запорожье со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

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Ранее временный исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло сообщил о том, что поступила информация, что танковая колонна выдвинулась в направлении Приморска.