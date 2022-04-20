В населенных пунктах Сумщины продолжают разбирать завалы – Тимошенко

Освобожденная от российских оккупантов Сумская область продолжает восстанавливаться после активных боевых действий.

Силами коммунальщиков и спасателей расчищают улицы, возобновляют электро- и газоснабжение в ОТГ области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

В Ахтырской территориальной громаде продолжаются работы по возобновлению поставок электроэнергии и газа, а в самом городе уже разобраны завалы возле городского совета и вывезены твердые бытовые отходы.

«Выполнена подсыпка дороги на улице Революции. Ведутся работы по ликвидации порыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской. Продолжается уборка завалов», – отметил он.

В Тростянце спасатели занимаются уборкой центральной части города и вывозят твердые бытовые отходы. Также ведутся работы по восстановлению коммуникаций.

«Выполнен ремонт водопровода по улице Морозова, проводится проверка технического состояния оборудования и конструкций на улице Набережной. Продолжаются работы по возобновлению электро- и газоснабжения», – рассказал Тимошенко.

Подобные восстановительные работы проводятся в Великописаревской ТГ и в городе Ромны.

«Ремонтными бригадами осуществляется временное подключение к электрическим сетям для скорейшего восстановления электроснабжения населению. В Ромнах отремонтирована канализационно-насосная станция на Покровском спуске», – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Кроме восстановления населенных пунктов, также ведутся работы на автодорогах области. В частности, дорожники приводят в порядок трассу Н-12 Сумы — Полтава.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, в Сумской области коммунальщики возобновили работу более 1,5 тысячи лифтов.