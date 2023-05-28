В НАТО может войти только часть Украины: западные СМИ пишут о единой форме сдерживания России

Западные СМИ предоставляют сценарий, согласно которому к НАТО могут присоединить только часть Украины, как это было с Западной Германией в 1955 году.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на автора дипломатической истории "Нет на дюйм" о расширении НАТО, объединении Германии и реакции РФ.

"Украина — это, конечно, другой случай. Когда Западная Германия вступила в НАТО, она не была в состоянии войны с Восточной Германией, и обе страны были признаны отдельными государствами в 1949 году", — сказал The New York Times М.Э. Саротт.

По мнению экспертов, будущее украинское контрнаступление полностью вытеснит россиян из независимой Украины, включая Крым. Если линия фронта ужесточится, считают они, США следует настаивать на мирных переговорах, даже если ни Украина, ни РФ не будут изъявлять желание к ним.

"Были разные предложения сделать из Украины неперевариваемого ежа для РФ, столь напичканного современным западным вооружением, чтобы, даже не будучи членом НАТО, она могла бы сдерживать Москву", — говорится в The New York Times.

Согласно информации издания, такую идею впервые предложили бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и руководитель ОП Андрей Ермак.

"Идея Расмуссена, которую многие в НАТО поддерживают, предлагает Израиль как модель, где преданность Вашингтона своей безопасности очевидна даже без конкретного договора о взаимной обороне. Но есть проблемы: Израиль имеет ядерное оружие, а Украина — нет. И даже двусторонние оборонные обязательства члены НАТО в отношении Украины могут привести к втягиванию всего альянса в будущую российско-украинскую войну", — говорится в источнике.

Поэтому многие чиновники и аналитики поддерживают мнение Каи Каллас, премьер-министра Эстонии, которая сказала в недавнем интервью:

"единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. У нас нет войны, потому что мы являемся членами НАТО", — сказала она.

Еще одним преимуществом, по ее словам, является то, что иметь Украину в НАТО будет "намного дешевле", чем превращать ее в «милитаризованного ежа» в течение следующих 50 лет.

Однако, говорится в публикации, если война в конце концов не приведет к широкомасштабному уходу россии и ее поражению, то убедительным для президента Владимира Зеленского и украинцев — и тем, что предоставит любым мирным переговорам больше рычагов влияния, — могло бы стать членством в НАТО по установившейся линии прекращения огня. Эта линия, возможно, будет патрулироваться коалицией миротворческих сил НАТО и других стран, таких как Индия или даже Китай, считают авторы статьи.

Это было бы с обещанием, как в Германии, что полное воссоединение Украины останется актуальным вопросом на будущее. Членство в НАТО укрепило бы мир и способствовало бы восстановлению, частным инвестициям и возвращению многих беженцев.

"Но весь смысл принятия Украины в НАТО заключался бы в том, чтобы убедиться, что Россия не нападет на Украину снова. Потому что мы видели в этой войне, что НАТО — это единственная форма сдерживания, которая до сих пор работала против России", — говорится в статьи.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что ситуация с безопасностью в Украине покажет, когда государство вступит в НАТО.

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