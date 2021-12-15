В НАТО надеюсь, что к 2024 году все офицеры ВСУ будут общаться на английском языке

Правда, не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.
Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины дает шанс надеяться, что к 2024 году им смогут общаться все офицеры ВСУ.
Об этом заявил советник по вопросам профессионального военного образования подполковник Стасис Палдунас во время круглого стола по теме: "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед", — пишет Укринформ.
Он упомянул о дорожной карте по изучению английского языка Министерства обороны Украины.
"Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% учебных курсов будут на английском языке", — сказал Палдунас.
Однако не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.
Советник по подготовке сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.
"Впрочем, есть сферы улучшения и прогресса. Это проблематические вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ", — считает Спавичюс.
Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.
Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года обучение на курсах языковой подготовки по меньшей мере в 12 странах мира прошли более 1,5 тысячи украинских военных.
Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.
Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".
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