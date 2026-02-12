В НАТО назвали причины продвижения РФ на некоторых участках фронта

Война

Сочетание «мясных штурмов» и непогоды, «ослепившей» дроны ВСУ, позволило врагу достичь определенных успехов на передовой. Однако, по оценкам НАТО, украинская армия сохраняет устойчивость: масштабный крах фронта в течение 2026 года аналитики Альянса считают маловероятным.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии «Суспільному».

По его словам, плохие погодные условия снизили эффективность оборонительных дронов, а благоприятное для России соотношение сил позволило ее войскам добиться незначительных успехов в течение последнего месяца.

Собеседник отметил, что российские войска продолжают давить, широко используя дроны и артиллерию, а также тактику истощения. Однако их эффективность ограничивают качество личного состава, нагрузку на логистику и адаптацию украинских войск. Топ-чиновник подчеркнул, что это приводит к локальным успехам без решающих прорывов.

«Несмотря на ограниченные резервы Украины и слабую оборону, полный крах украинской обороны остается маловероятным в этом году», — отметил чиновник.

В частности, российские войска постепенно продвигаются по покровскому, гуляйпольскому и запорожскому направлениям. В Донецкой области они медленно двигаются к укрепленным Славянска и Краматорска с разных сторон. К концу 2025 г. российские войска достигли ограниченных территориальных успехов в Донбассе благодаря постоянному давлению на городские опорные пункты, в частности Покровск.

В запорожском направлении успехи России также остаются незначительными — они сосредотачиваются на небольших проникновениях и медленном расширении контролируемых территорий в направлении Запорожья. В то же время, за последние дни украинские войска отбили там некоторые населенные пункты.

Также Силы обороны Украины провели эффективные операции в Купянске и Харьковщине на протяжении последних недель. В то же время, попытки проникновения россиян в этот район продолжаются.

