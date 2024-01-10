В НАТО отреагировали на атаку по Украине дронами из Ирана и ракетами из КНДР

На чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО страны Альянса высказались за принятие общих санкционных и других ограничений против КНДР и Ирана в ответ на поставку баллистических ракет и дронов, которыми были нанесены воздушные удары по территории Украины.

Об этом в среду, 10 января, сообщили на сайте МИД.

Заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе было созвано по инициативе украинской стороны в связи с массированными российскими ракетными ударами и атаками дронов по Украине.

В заседании приняли участие командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Они сообщили о последствиях вражеских атак и обратили внимание на необходимость предоставления дополнительных систем ПВО таких как Patriot, IRIS-T и NASAMS, а также зенитно управляемых ракет к ним.

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Государства-члены НАТО решительно осудили массовые ракетные обстрелы и атаки беспилотников на украинские города, гражданские объекты и граждан. Союзники подтвердили свою приверженность поддержке Украины и готовность оказывать Украине необходимую поддержку, в том числе в отношении средств ПВО.

Со стороны отдельных стран были сделаны анонсы по поводу следующих пакетов помощи. Ряд государств-членов объявили об увеличении своих финансовых взносов в Комплексный пакет помощи для удовлетворения первоочередных потребностей Украины.

Напомним, в среду, 10 января, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о принятии пакета долгосрочной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов евро.

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