Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция – это не мир.

В НАТО ответили на призыв Папы Римского к Украине "поднять белый флаг" и начать переговоры с РФ.

Об этом пишет NTV.

Как отмечается, генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на скандальное предложение Папы Римского о том, чтобы "Украина подняла белый флаг".

"Капитуляция – это не мир. Президент России Владимир Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", – сказал Столтенберг.

Кроме того, он призвал всех союзников продолжать оказывать военную помощь Украине.

"Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту путину, что он не получит желаемого на поле боя. Мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна", — заявил Столтенберг.

Напомним, что Папа Римский Франциск считает, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг".

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