В НАТО почти достигли консенсуса относительно вступления Украины в Альянс — США

Госпожа США в НАТО выразила уверенность, что соглашение будет достигнуто, чтобы украинцы ощутили поддержку.

Страна НАТО близка к тому, чтобы достичь консенсуса по вступлению Украины в Альянс.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Al Arabya News.

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"Я думаю, большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать то, где мы находимся, и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение Бухареста", — сказала она.

Смит заявила, что в настоящее время страны НАТО приближаются к консенсусу по формулировкам, однако пока рано предусматривать окончательную версию соглашения.

"Одним из рассматриваемых мы вариантов является разрешение Украине пропустить План действий по членству", — заявила она.

Она отметила, что Вашингтон постоянно ведет переговоры с Киевом, что "успокоить их в долгосрочной перспективе и помочь им в том же духе, что мы делали за последние 15 месяцев".

Кроме того, Смит заявила, что пока неизвестно, будут ли сделаны какие-либо конкретные заявления во время саммита НАТО.

"Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-нибудь конкретное", — сказала Смит.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Британии считает, что Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, то есть без выполнения Плана действий по членству.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода.

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