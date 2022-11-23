В НАТО похвалили ВСУ и рассказали, в чем преимущество украинских защитников над оккупантами

Вооруженные Силы Украины умело используют новые технологии в борьбе против российских захватчиков. Именно это дает украинским защитникам преимущество в поле боя.

Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает CBC.

Одной из причин успеха Вооруженных Сил Украины в отпоре российского вторжения является их разумное использование новых технологий. Мы все были свидетелями критической роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь поступила как от хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и малых международных игроков", — рассказал Бауэр.

Адмирал добавил, что технологии изменяют баланс в современных конфликтах, и мир видит доказательства этого "прямо сейчас в режиме реального времени".

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о такой компании, как Microsoft или Starlink, мы думали о ноутбуках или спутниках. Теперь мы думаем о них как о компаниях, которые помогают выиграть войну", — сказал Бауэр.

Он отметил, что сегодня Украина в значительной степени полагается на услуги спутниковой интернет-связи Starlink для поддержки гражданского и военного секторов.

Напомним, сенаторы обратились к министру обороны США Ллойду Остину и заявили, что БПЛА могли бы "направить стратегический курс войны в пользу Украины" и противодействовать использованию Россией иранских беспилотников.