В НАТО разработали планы обороны в случае нападения России – Столтенберг

Страны НАТО разработали планы обороны в случае нападения России. Они являются наиболее обширными после завершения Холодной войны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает BILD.

Что известно о планах

Прежде всего, речь идет о том, что верховный главнокомандующий НАТО в Европе в случае возникновения угрозы может принимать часть решений без консультаций со структурами Альянса. Кроме того, силы повышенной боевой готовности в Европе увеличат до 300 тысяч солдат и офицеров. Также страны "восточного фланга" поддержат боевые группы союзников по альянсу:

немецкие солдаты защитят Литву,

канадские – Латвию,

британцы – Эстонию,

американцы – Польшу.

Столтенберг добавил, что обсуждается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене. Как известно, первый расположен в Измире.

Важнейшим логистическим узлом станет Германия. Более того, будут приняты дополнительные меры обеспечения защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий.

Отмечается, что инвестиции членов альянса в оборону должны составлять не менее 2% ВВП страны.

"НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, а также усилить системы ПВО, увеличить запасы дальнобойной артиллерии и ракет", – резюмировал глава Северо-Алантического альянса.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе завершился саммит НАТО. Страны приняли декларацию о помощи Украине и отменили для нее ПДЧ. По словам украинского президента Владимира Зеленского, наша делегация увозит с собой совершенно новые гарантии безопасности.

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