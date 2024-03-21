В НАТО считают, что Украине нужно усилить мобилизацию

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что для дальнейшего ведения войны Украине необходимо не только оружие, но и люди.

Об этом он сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности 21 марта.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в условиях либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – сказал он.

Кроме того, Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация 500 тысяч украинцев не является необходимой, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступающее вооружение.

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