В НАТО высказались о "напряженности" между Зеленским и Залужным

В НАТО подчеркнули, что Россия сейчас пытается максимально усугублять разногласия между политическим и военным руководством Украины.

В Североатлантическом альянсе не считают, что отличия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение.

Об этом на брифинге в Брюсселе анонимно сказал высокопоставленный чиновник НАТО, пишет РБК-Украина.

"Я бы не преувеличивал эти разногласия – они (Зеленский и Залужный – ред.) просто подходят к ситуации с разной перспективы. Когда Залужный, говоря о ситуации на поле боя, говорит, что война превратилась в войну в истощение – он прав. Не можно сказать, что это описание неточно. А Зеленский говорит о достигнутом прогрессе, но оно медленнее, чем хотелось бы. Оба эти утверждения могут быть верны одновременно", — заявил чиновник.

Он уточнил, что Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский – из политической.

При этом чиновник рассказал, что Россия сейчас пытается максимально усугублять такие разногласия между политическим и военным руководством, поскольку если речь идет о "тупике" на фронте, значит, по версии России, это означает, что Украина проиграет, а РФ выигрывает войну.

"Российские власти и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин — ред.) в частности отчаянно надеются, что все сделают вывод, что война закончилась. Конечно, это не так", — добавил чиновник.

Напомним, ранее ТСН.ua в материале "Переговоры с Россией: как внутренняя грызня в Украине будет толкать Запад к уступкам Путину" рассказали о господствующих на Западе настроениях, особенно в США. О чем пишет их пресса и аналитики? Почему там снова говорят о переговорах с Россией? Какие аргументы выдвигают? И, что самое главное, почему опасно искать виновных внутри страны и перекладывать всю полноту ответственности на военных, если это было целью сообщения госпожи Безуглой, за недостижение первоочередных результатов контрнаступления.

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