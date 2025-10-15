ТСН в социальных сетях

В НАТО высказались о сбитии российских самолетов: заявление Рютте удивило

Рютте считает, что сбивать российские самолеты НАТО не нужно.

Катерина Сердюк
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

В НАТО назвали «бессмысленным» сбивать российские самолеты. Соответствующее заявление сделал генсек Марк Рютте.

Об этом сообщил в эфире Clash Report.

Рютте прокомментировал реакцию Альянса на вторжение РФ в его воздушное пространство.

«Зачем сбивать самолет, не представляющий прямой угрозы? Это было бы действительно бессмысленно», — высказался генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее он выразил убеждение, что по состоянию на сегодняшний день РФ не представляет угрозы для Альянса. Учитывая это, НАТО будет «осторожно выводить авиацию россиян из воздушного пространства». Мол, этот ответ является пропорциональным ответом, и страны НАТО гораздо сильнее россиян.

«Если бы мы были слабыми, возможно, мы бы немедленно их сбили, но, поскольку мы сильнее, наша реакция пропорциональна», — сказал Рютте.

Напомним, в Польше во время учений НАТО кружили неизвестные дроны. Была потеряна связь.

«Прямой угрозы не было. Мы находились довольно далеко от российской границы. Мы сразу осознали и быстро адаптировались», — отметил бригадный генерал Франк Грандиа.

