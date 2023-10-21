В НАТО заявили, что Кремлю не следует надеяться на ослабление помощи Украине

В России надеются, что война на Ближнем Востоке отвлечет агрессию против Украины.

У Североатлантического альянса ( НАТО ) хватает ресурсов, чтобы одновременно поддерживать Украину в противостоянии с российскими агрессорами и Израиль в борьбе с боевиками ХАМАС.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, сообщает Digi 24.

"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего Альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, я надеюсь, проживает более 1 миллиарда человек и на них приходится более 50% мирового ВВП. Это ресурсы, которые позволяют не отвлекаться от того, что мы должны делать в поддержку Украины", — сказал Мирча Джоане.

Он заявил, что у Альянса есть конкретные планы по противостоянию против РФ и ХАМАС.

Кроме того, представитель НАТО отметил, что в Кремле хотели бы, чтобы война на Ближнем Востоке отвлекла часть внимания от Украины, но это напрасные надежды.

"Мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся поскорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", — добавил Джоане.

Он добавил, что у НАТО готовы к новому возможному конфликту на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Джо Байден попросил у Конгресса помощь Украине, противостоящей России. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, повлияет ли ситуация в Израиле на помощь Украине.

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