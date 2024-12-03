В НАТО заявляют о скором продвижении РФ и потере Покровска: детали

В последнее время продвижение русских войск очень ускорилось. Впрочем, замедление движения оккупантов произойдет после Покровска, если РФ удастся захватить этот город.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник НАТО, который общался на условиях анонимности, перед началом министерской встречи в Брюсселе, сообщает "ЕП".

Представитель руководства Альянса подчеркнул, что в последнее время войска РФ имели значительное продвижение и захватывали новые территории.

"Сейчас очевидно, что украинская линия фронта – под растущим давлением. Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас кое-где мы видим изменения до 10 километров в день", – сказал представитель Альянса.

Впрочем, он подчеркивает, что это была "простая территория". А потому в дальнейшем ВСУ смогут сдерживать давление эффективнее.

"Мы рассчитываем, что после Покровского продвижение замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений. Мы ожидаем, что будет более сильное сопротивление", – заявил он.

Кроме того, он уточнил, что не считает увлечение Покровским абсолютно неизбежным.

"Я не стану прогнозировать, упадет ли Покровск точно, или когда это может произойти, но сейчас Россия действительно имеет импульс, который играет в пользу этого", — добавил он.

Он отметил: очевидно, что зимняя погода мешает продвижению линии фронта. Впрочем, по его словам, главное, что может остановить продвижение армии РФ – это военный персонал и достаточное количество необходимого оружия.

Напомним, в ВСУ отмечают, что в настоящее время армия РФ не планирует проводить новое наступление на юге страны. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне тренируют штурмовые группы, подвозят боекомплект, проводят воздушную и инженерную разведку.

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