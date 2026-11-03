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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Нацгвардии объяснили, почему травмированных бойцов в Петропавловской Борщаговке не доставили в больницу

Четверо травмированных бойцов Нацгвардии находились в воинской части в Петропавловской Борщаговке, а не в больнице. Командующий НГУ объяснил причину такого решения и рассказал, чем завершится служебное расследование.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Александр Пивненко

Александр Пивненко

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Травмированных бойцов держали в здании Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке Киевской области, потому что в медпункте части были условия для их лечения.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко на пресс-конференции с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам командующего НГУ Александра Пивненко, четверо военных в здании в Петропавловской Борщаговке лишь ждали госпитализации. Он добавил, что туда уже пускали представителей ГБР и омбудсмена, чтобы подтвердить, что это временный пункт дислокации, поэтому протесты считает нецелесообразными.

Также глава НГУ добавил, что в каждой воинской части есть медпункт, где могут оказать необходимую помощь.

«Мы воюем уже пять лет и мы умеем это делать (лечить — прим. ред.). Наши врачи все вообще молодцы. Если бы им потребовалось больше качественной медицинской помощи, мы бы их направили в медицинские госпитали или в медицинское учреждение, медицинский центр Национальной гвардии. Я по этому вопросу разбираюсь, поверьте, я дойду до конца», — сказал он.

В то же время командующий подчеркнул, что лично контролирует выяснение всех обстоятельств. В настоящее время в Нацгвардии продолжается служебное расследование, а с военнослужащими работают представители Государственного бюро расследований (ГБР).

«Если где-то была допущена ошибка, мы это исправим. И в дальнейшем вообще таких вопросов больше от Национальной гвардии не будет», — подчеркнул генерал-майор.

Александр Пивненко добавил, что командование собрало всю необходимую информацию, анализирует ход событий и примет соответствующие меры в случае выявления нарушений. Командующий НГУ заявил, что 14-летнего мальчика уже отпустили. Кроме того, такие помещения будут переносить подальше от гражданских, чтобы защитить людей от российских атак.

Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости

Напомним, в Петропавловской Борщаговке Киевской области произошел конфликт с участием частной «скорой», полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врача пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что около 21:00, когда он прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке, ситуация уже вышла из-под контроля. Там собралось около 500 человек, а также были разбиты три автомобиля.

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