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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В нацпарке Львовской области зафиксировали рысь с рысенком: появились фото

Рысь с детенышем появились в «Сколевских Бескидах»: уникальные фото с редким хищником, занесенным в Красную книгу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Рысь в Национальном природном парке «Сколевские Бескиды»

Рысь в Национальном природном парке «Сколевские Бескиды»

На территории Национального природного парка «Сколевские Бескиды» ученые зафиксировали с помощью фотоловушки рысь с детенышем. Это один из самых редких хищников, занесенных в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили на Facebook-странице парка «Сколевские Бескиды».

В начале мая в Бутивлянском лесничестве работники службы охраны природо-заповедного фонда во время планового обхода территории зафиксировали рысь.

«На снимках четко видна взрослая особь, которая вела себя спокойно, что может свидетельствовать о ее постоянном присутствии в этом урочище», — сообщали специалисты.

Для дальнейшего мониторинга за животным работники парка установили фотоловушки. В результате в объективе появилась мама-рысь с годовым рысенком. По оценке специалистов, в семействе будет пополнение.

Рысь с годовым рысенем в Национальном природном парке «Сколевские Бескиды» / © Facebook / Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

Рысь с годовым рысенем в Национальном природном парке «Сколевские Бескиды» / © Facebook / Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

По оценке специалистов, в семействе будет пополнение / © Facebook / Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

По оценке специалистов, в семействе будет пополнение / © Facebook / Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

На территории Национального природного парка «Сколевские Бескиды» кроме рыси обитает много видов животных, занесенных в Красную книгу Украины, в частности: зубр, бурый медведь, выдра, кот лесной, горностай и т.д. Из парнокопытных наиболее многочисленным олень благородный. Также распространены косуля европейская и кабан дикий.

Напомним, в экопарке под Харьковом собака взяла под опеку тигрят, от которых отказалась мать-тигрица.

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