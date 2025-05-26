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- Украина
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В нацпарке Львовской области зафиксировали рысь с рысенком: появились фото
Рысь с детенышем появились в «Сколевских Бескидах»: уникальные фото с редким хищником, занесенным в Красную книгу.
На территории Национального природного парка «Сколевские Бескиды» ученые зафиксировали с помощью фотоловушки рысь с детенышем. Это один из самых редких хищников, занесенных в Красную книгу Украины.
Об этом сообщили на Facebook-странице парка «Сколевские Бескиды».
В начале мая в Бутивлянском лесничестве работники службы охраны природо-заповедного фонда во время планового обхода территории зафиксировали рысь.
«На снимках четко видна взрослая особь, которая вела себя спокойно, что может свидетельствовать о ее постоянном присутствии в этом урочище», — сообщали специалисты.
Для дальнейшего мониторинга за животным работники парка установили фотоловушки. В результате в объективе появилась мама-рысь с годовым рысенком. По оценке специалистов, в семействе будет пополнение.
На территории Национального природного парка «Сколевские Бескиды» кроме рыси обитает много видов животных, занесенных в Красную книгу Украины, в частности: зубр, бурый медведь, выдра, кот лесной, горностай и т.д. Из парнокопытных наиболее многочисленным олень благородный. Также распространены косуля европейская и кабан дикий.
Напомним, в экопарке под Харьковом собака взяла под опеку тигрят, от которых отказалась мать-тигрица.