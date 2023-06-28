В НБУ объяснили, почему аренда жилья выгоднее: какая ситуация на рынке недвижимости

Рост цен на покупку жилья в Украине не коррелируется со спросом на рынке недвижимости.

В Украине продолжают расти цены на покупку недвижимости, несмотря на то, что этот сектор рынка остается в глубоком кризисе, заявленные продавцами цены не подкреплены рыночными факторами.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2023 года, обнародованном Нацбанком.

"По нашим оценкам спрос на недвижимость будет оставаться подавленным, потому что упали доходы населения, потому что остается высокая неопределенность и высокие риски безопасности", — сказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Реальные цены на рынке недвижимости существенно отличаются от заявленных продавцами жилья. Дадашова также отметила, что сейчас цены на покупку жилья гораздо выше, поэтому арендовать выгоднее.

"Это отражает тот факт, что заявленные цены на недвижимость скорее отражают ожидания продавцов, чем реальный баланс на рынке. И при таких условиях рынку понадобится определенное время для того, чтобы приспособиться и для того, чтобы баланс спроса и предложения возобновился", — сказала она.

Заявленные цены не подкреплены рыночными факторами.

"Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья. Соотношение цены и стоимости аренды свидетельствует о существенных рыночных диспропорциях", — говорится в отчете.

В Нацбанке подчеркивают, соотношение цены и стоимости аренды свидетельствует о существенных рыночных диспропорциях.

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.

"Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже – все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе", – прогнозирует НБУ.

Напомним, украинцы до 1 июля должны заплатить налоги за "лишние" квадратные метры своих квартир.

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