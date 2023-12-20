В НБУ озвучили, сколько могут достичь потери Украины из-за блокады на границе

Блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западную границу привела к потере Украины в экспорте на сумму 160 млн долларов и снижению импорта на 700 млн долларов.

Такие данные обнародовали в Национальном банке Украины, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что уменьшение объема внешней торговли за ноябрь и декабрь может составить 1,5 млрд долларов. Тогда как в ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре – 620 млн долларов.

Как рассказали в Гостаможне, в прошлом году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.

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"Потери импорта в ноябре удалось частично компенсировать благодаря наращиванию поставок другими путями, в частности железной дорогой, а потери экспорта — благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор, объемы перевозок которым по результатам ноября вплотную приблизились к самым высоким значениям перевозок "зерновым коридором", — сообщили в регуляторы.

В то же время, определенное ослабление блокады в течение второй декады декабря позволяет уменьшить оценки дальнейших потерь экспорта до 120 млн долларов в месяц, а импорта — до 500 млн долларов в месяц.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о блокаде Польшей экспорта зерна из Украины.

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