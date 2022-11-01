В НБУ приняли кадровые и организационные решения для усиления эффективности: что изменится

Это нововведение будет способствовать усовершенствованию процесса наработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков.
В Национальном банке Украины (НБУ) создана новая вертикаль подчинения и частично перераспределены подразделения по вертикалям подчинения и обязанности между членами Правления НБУ для усиления эффективности управленческих процессов.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Создана новая вертикаль – "Финансовая стабильность". Это нововведение будет способствовать совершенствованию процесса разработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков, которые выявляет Департамент финансовой стабильности. Руководить вертикалью " Финансовая стабильность" будет первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова. Новая вертикаль состоит из:
- Департамента методологии регулирования деятельности банков,
- Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений,
- а также Департамента финансовой устойчивости.
Каким становится раздел подразделений по вертикалям подчинения
Вертикаль " Общий блок" осталась под руководством Главы НБУ Андрея Пышного. В него входит: Департамент стратегии и развития, Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Департамент риск-менеджмента, Управление по защите прав потребителей финансовых услуг, Офис Правления Национального банка Украины, Секретариат Совета Национального банка Украины режимно-секретной работы, Отдел по предотвращению и противодействию коррупции.
Кроме того, есть вертикали:
- "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Сергей Николайчук.
- "Пруденционный надзор" и "Финансово-административный и операционный блок". Ими будут руководить Дмитрий Олейник и Ярослав Матузко.
- "Рыночные операции" находится под руководством Юрия Гелетия.
- "Платежные системы и денежное обращение", руководство которой осуществляет Алексей Шабан.
Напомним, ЕС рассматривает три варианта финансирования Украины в следующем году.
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