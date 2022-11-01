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В НБУ приняли кадровые и организационные решения для усиления эффективности: что изменится

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В НБУ приняли кадровые и организационные решения для усиления эффективности: что изменится

Фото: УНИАН

Это нововведение будет способствовать усовершенствованию процесса наработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков.

В Национальном банке Украины (НБУ) создана новая вертикаль подчинения и частично перераспределены подразделения по вертикалям подчинения и обязанности между членами Правления НБУ для усиления эффективности управленческих процессов.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Создана новая вертикаль – "Финансовая стабильность". Это нововведение будет способствовать совершенствованию процесса разработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков, которые выявляет Департамент финансовой стабильности. Руководить вертикалью " Финансовая стабильность" будет первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова. Новая вертикаль состоит из:

  • Департамента методологии регулирования деятельности банков,
  • Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений,
  • а также Департамента финансовой устойчивости.

Каким становится раздел подразделений по вертикалям подчинения

Вертикаль " Общий блок" осталась под руководством Главы НБУ Андрея Пышного. В него входит: Департамент стратегии и развития, Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Департамент риск-менеджмента, Управление по защите прав потребителей финансовых услуг, Офис Правления Национального банка Украины, Секретариат Совета Национального банка Украины режимно-секретной работы, Отдел по предотвращению и противодействию коррупции.

Кроме того, есть вертикали:

  • "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Сергей Николайчук.
  • "Пруденционный надзор" и "Финансово-административный и операционный блок". Ими будут руководить Дмитрий Олейник и Ярослав Матузко.
  • "Рыночные операции" находится под руководством Юрия Гелетия.
  • "Платежные системы и денежное обращение", руководство которой осуществляет Алексей Шабан.

Напомним, ЕС рассматривает три варианта финансирования Украины в следующем году.

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