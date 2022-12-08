В НБУ прогнозируют инфляцию из-за ракетных ударов РФ по энергосистеме: насколько вырастут цены

В Национальном банке (НБУ) прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с элетроэнергией.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрея Пышного на брифинге в четверг, 8 декабря.

"По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году ", — сказал он.

Он отметил, что украинцы уже ощущают ускорение инфляции. Насколько и какая продукция вырастет, будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события.

В НБУ объясняют, что себестоимость продукции возрастет из-за использования генераторов, потребности в топливе и нарушения в технологических процессах.

Какова ситуация с электроэнергией после последней атаки РФ

По состоянию на утро 8 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях, где наблюдается самая плохая ситуация. В Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.

В "Укрэнерго" рассказали, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться в плановых отключений электроэнергии Это может произойти до конца недели.

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