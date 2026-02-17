В небе до 65 БпЛА: Украину массированно атакуют российские дроны, в городах раздаются взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 февраля ряде городов прогремели взрывы во время массированной атаки дронов : в воздушном пространстве Украины фиксируют десятки БпЛА.

В Кропивницком раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины находится около 65 вражеских беспилотников. Также о взрывах снова сообщают в Днепре и Одессе .

Источники отмечают, что Украина подвергается массированной атаке российских дронов. Жителей призывают немедленно находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт