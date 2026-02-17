- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
В небе до 65 БпЛА: Украину массированно атакуют российские дроны, в городах раздаются взрывы
В ночь на 17 февраля Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников: в нескольких городах раздались взрывы, а в воздушном пространстве фиксируют десятки вражеских БПЛА.
В ночь на 17 февраля ряде городов прогремели взрывы во время массированной атаки дронов : в воздушном пространстве Украины фиксируют десятки БпЛА.
В Кропивницком раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины находится около 65 вражеских беспилотников. Также о взрывах снова сообщают в Днепре и Одессе .
Источники отмечают, что Украина подвергается массированной атаке российских дронов. Жителей призывают немедленно находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
