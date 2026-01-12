- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
В небе на Сумщине были замечены два редких явления (фото)
В небе над Сумской областью в течение одних суток зафиксировали сразу два редких атмосферных явления.
В Сумской области в течение одних суток наблюдали сразу два необычных небесных явления — полярное сияние ночью и редкое двойное гало днем.
Об этом сообщил Сумской областной центр по гидрометеорологии в Facebook.
По информации синоптиков, в ночное время над территорией Сумщины было заметно полярное сияние — явление, которое для этого региона случается крайне редко. Уже днем жители области стали свидетелями еще одного уникального атмосферного феномена — двойного гало вокруг Солнца.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области зафиксировали необычное природное явление. Жители региона обнародовали фотографии, на которых запечатлено яркое сияние.