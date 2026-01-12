В небе на Сумщине были замечены два редких явления (фото)

Природное явление

В Сумской области в течение одних суток наблюдали сразу два необычных небесных явления — полярное сияние ночью и редкое двойное гало днем.

Об этом сообщил Сумской областной центр по гидрометеорологии в Facebook.

По информации синоптиков, в ночное время над территорией Сумщины было заметно полярное сияние — явление, которое для этого региона случается крайне редко. Уже днем жители области стали свидетелями еще одного уникального атмосферного феномена — двойного гало вокруг Солнца.

