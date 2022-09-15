В небе над аннексированным Крымом расцвел "хлопок" (видео, фото)

Сегодня, 15 сентября, во временно оккупированном Крыму местные жители сообщили о звуках взрывов.

Звуки, подобные хлопкам, слышали жители Евпатории в районе 17:00. Они, как обычно, успели сообщили, что якобы сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщают местные крымские паблики.

В телеграмм-каналах публикуют фото, на котором вроде бы видны следы в небе, которые остаются от работы ПВО.

Кроме этого, как сообщает Риа-Мелитополь, взрывы слышали в Армянске. Причины и обстоятельства "прилета" – неизвестны.

Официальные источники Украины или оккупационная "власть" пока не прокомментировали информацию о взрывах.

Напомним, в Кривом Роге во время воздушной тревоги снова раздались взрывы. Россия второй день терроризирует мирный украинский город. оккупанты снова ударили по гидротехническим сооружениям.

Также российская армия днем 15 сентября ударила крылатой ракетой по Кривому Рогу. Она попала в промышленное предприятие . Здание испытало серьезные разрушения.

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