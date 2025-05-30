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- Украина
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В небе над Черниговом появился гигантский смерч: видео
Огромный вихрь кружил в облаках над самым центром города.
В пятницу, 30 мая, в небе над Черниговом появился огромный смерч, который, к счастью, своим «хвостом» не приблизился к земле.
Видео обнародовали в местных телеграмм-каналах.
Очевидцы напугано комментировали редкое природное явление, называя увиденное торнадо.
Огромный смерч кружил в облаках над самым центром города.
Ранее синоптики прогнозировали, что количество смерчей и торнадо в Украине увеличитсялетом. Судя по видео, прогнозы сбываются.
Специалисты объясняют, что такой атмосферный вихрь образуется в результате столкновения двух контрастных воздушных масс — холодной и теплой. Чем больше контрастность воздушных масс, тем больше рисков для образования таких атмосферных явлений.
В конце апреля смерч наблюдали на Киевщине — в Броварском районе. Очевидцы зафиксировали природное явление на видео,где видно, как вихрь вздымает пыль и обломки на значительную высоту.
Кроме того, недавно маленький смерч заметили и в Днепропетровской области. Хотя его сила была меньше, явление все равно привлекло внимание местных жителей.
Напомним, недавно огромный пылевой смерч парализовал жизнь крупного города Манчестер в Британии.