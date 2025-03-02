В небе над Харьковщиной заметили необычное природное явление (фото)

Сначала увиденное назвали "Оком Саурона", впрочем, объясняется явление довольно просто.

В Харьковской области зафиксировали необычное природное явление. Жители региона обнародовали фотографии, на которых изображено яркое сияние.

Кадры появились в местных телеграмм-каналах.

Сияние над Харьковщиной

Как отмечают в Alpha Centrauri, фото Харьковщины — это не вторжение инопланетян и не испытание лазерного оружия. Скорее всего, это интересный атмосферный феномен под названием "Световой столб".

Сияние над Харьковщиной

"Он возникает при особых атмосферных условиях (давлении, влажности и температуре воздуха): на относительно небольшой высоте образуются почти неподвижные симметричные кристаллы воды (по сути, особые "снежины"), которые отражают от источника на земле и создают иллюзию такого столба. То есть столб на самом деле направлены на землю.

Напомним, в небе над Запорожьем 17 июня заметили кучно-дождливое облако с наковальней. Она выглядела "гриба".

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