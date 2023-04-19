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В небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, ПВО наготове — ОВА

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В небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, ПВО наготове — ОВА

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

В небе над Киевщиной была обнаружена воздушная цель. Жителей призвали находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Силы ПВО наготове.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", – призвали в ОВА.

Напомним, в 22:07 19 апреля в Киеве была объявлена воздушная тревога. До этого жители в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
3251
Поделиться:
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